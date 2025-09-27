Мужчина облил соседей растворителем и поджег, одна женщина не выжила

Мужчина задержан после трагедии в городе Сланцы в Ленинградской области.

Предположительно, подозреваемый приобрел канистру растворителя, зашел к соседям, облил помещение и поджег. Он скрылся с места пожара.

В результате одна женщина погибла, еще четыре человека обгорели, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Пострадавших госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Все пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

33-летний vужчина был задержан, он сознался в преступлении. Правоохранители забрали зажигалку и пятилитровую канистру. С двери квартиры, где произошел пожар, сняли отпечатки пальцев подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения.