«Тревожную кнопку» внедрят в банковские приложения

Новая опция для борьбы с мошенничеством появится в функционале российских банков. «Спецкнопка» предназначена для сигналов о жуликах. Банки должны доработать сервисы к 1 октября. Об этом пишет агентство «Прайм».

Директор департамента информационной безопасности Банка России заверил, что при каких-то сложностях, ЦБ готов решать их в индивидуальном порядке вместе с финансовыми организациями.

«Тревожную кнопку» в приложениях банков ранее анонсировали в ЦБ. Клиенты смогут оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также смогут получать электронную справку о мошеннической операции для обращения в полицию.