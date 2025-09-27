Фестиваль колокольного звона прошел в Петрозаводске

Один из главных в православном календаре праздников отметили верующие в Петрозаводске.

В Крестовоздвиженском соборе в день престольного праздника, праздника Воздвижения честного и животворящего креста Господня совершили всенощное бдение, божественную литургию и крестный ход.

После службы верующие вместе с представителями церкви вышли на улицу, чтобы послушать звонарей.

Участвовали звонари Крестовоздвиженского собора и других храмов Петрозаводска, выпускники епархиальной школы звонарей «Онего». Фестиваль колокольного звона стал ярким и запоминающимся аккордом праздничного дня.

Праздник Воздвижения Креста Господня установлен в память об обретении в IV веке в Иерусалиме Креста, на котором был распят Иисус Христос, и его возвращении из персидского плена в VII веке. В этот день верующие соблюдают строгий пост, посвящая время молитве.