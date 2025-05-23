Мат - для связки слов, электрошокер - для «правдивых» показаний

Текст, фото: Антонина Кябелева

23 мая в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение вызвавшего общественный резонанс уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего охранника петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Молодой человек обвиняется по статье 111 ч. 2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). В качестве потерпевшего по делу проходит подполковник полиции Алексей Борик, который на этот раз появился в зале суда.

Заседание длилось целый день. Удалось допросить потерпевшего и несколько свидетелей.

Подсудимый Руслан Гусейнов и адвокаты

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в ресторане «Каудаль» в ночь с 6 на 7 декабря 2024 года. В увеселительном заведении в ту ночь отдыхали два подполковника полиции Алексей Борик и Максим Мартынов. Между подвыпившими посетителями и охраной заведения произошел конфликт, подполковников положили на пол лицом вниз и удерживали до приезда сотрудников Росгвардии. По версии гособвинения, именно действия Гусейнова при попытке утихомирить Борика привели к тому, что подполковник получил двойной перелом ноги, который квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Потерпевшего доставили в БСМП, откуда он отправился домой.

Через несколько дней участвовавшие в инциденте охранники ресторана были допрошены. После допроса некоторым потребовалась медицинская помощь. Журналисты ведущих карельских изданий рассказали подробности того, как из сотрудников ресторана «выбивали» показания. Было нетрудно предсказать, что судебное разбирательство вызовет повышенный интерес карельских СМИ.

Одним из первых на место происшествия прибыл сотрудник полиции Илья Турсунов. Он увидел двух мужчин, лежащих на полу. Свидетель сказал, что лежащий на полу гражданин громко матерился:

«Я бы не сказал, что конкретный человек кричал от боли, просто кричали, чтобы их отпустили».

Турсунов сказал, что помог подняться Алексею Борику и довел его до скамейки. Борик сообщил, что у него сломана нога и попросил вызвать скорую помощь. Гособвинитель Владимир Луценко спросил, вели ли задержанные себя буйно? Свидетель сказал, что у них была агрессия. По его наблюдениям, задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник отдела управления уголовного розыска МВД по РК Алексей Борик заметно прихрамывал. По его словам, он и Мартынов сначала немного выпили, а затем пошли в ресторан:

«Пришли, ходили, слушали музыку, танцевали, выпивали».

Около барной стойки Борик, как он выразился, «боковым зрением» увидел, как охрана выводит приятеля. Он пошел вслед за Максимом Мартыновым. По словам Борика, почему выгоняют Мартынова, он не понимал, так как никаких конфликтных ситуаций не было. Потом он увидел, как охранники «сносят» Мартынова «всей грядкой». Потерпевший сказал, что просто попытался «разъединить их». После этого Борик и Мартынов оказались на полу. Алексей Борик сказал, что он показывал охранникам удостоверение сотрудника полиции. Когда он уже лежал на полу, то услышал, что Мартынов хрипит. Он понял, что к приятелю применили удушающий прием. В этот момент, рассказал потерпевший, он стал использовать нецензурную лексику. Борик сказал, что почувствовал резкую боль, когда его дважды ударили по ноге.

В БСПМ Борику сразу предложили сделать операцию, но он отказался, узнав подробности предстоящих медицинских манипуляций и попросился домой. Но через день ему пришлось вернуться в больницу, где ему сделали операцию.

Потерпевший утверждает, что использовал мат «для связки слов» и даже извинился перед Турсуновым за то, что ему пришлось выслушать нецензурную брань. По версии Борика, по ноге его ударил Гусейнов. Он признался, что в больнице тоже вел себя эмоционально и, возможно, использовал нецензурную брань. Борик сказал, что ему стыдно за свое поведение:

«Это употреблялось, нужно разграничивать, для связки слов и только показывает мое, конечно же, не совсем хорошее образование».

Свое удостоверение, утверждает Борик, он показывал, чтобы «дать окружающим и участникам перепалки понять, что люди здесь не какие-то хулиганы».

Начальник отделения уголовного розыска УМВД по Петрозаводску Максим Мартынов рассказал, что вместе с Бориком около часа ночи пришел в ресторан «Каудаль»:

«Отдыхали, ни с кем конфликтных ситуаций не было, никому не мешали».

Около барной стойки его кто-то стал удерживать за локоть, он хотел освободиться, дернул руку и его сразу вывели из зала. Причину, утверждает свидетель, ему не объяснили. Он попытался выяснить у охраны причину выдворения, но ему сказали, что обратно в ресторан не пустят. Мартынов уже взял в гардеробе куртку, но увидел, что Борик демонстрирует охранникам свое удостоверение. Мартынов направился к товарищу, который требовал вызвать полицию. Свидетель утверждает, что его толкнул охранник, он «отсек его руку», и его повалили на пол. Свидетель утверждал, что на его шею давили, оскорбляли, а в какой-то момент он услышал крики Борика, что тому сломали ногу.

Один из работавших в ту ночь охранников ресторана Алексей Никитин представил несколько иную картину произошедшего инцидента:

«Ничего не предвещало беды. К нам пришли двое мужчин отдыхать... Они вели себя некорректно, выражались матом, задевали мужчин, домогались до девушек».

Никитин сказал, что попросил коллегу «присмотреть за мужчинами». Около барной стойки Никитин разбирался с двумя посетителями, которые не оплатили счет. Мартынов стоял рядом, подталкивал его, потом развернулся и выругался. Никитин и второй охранник вывели Мартынова из зала. За ними вышел и Борик. Алексей Никитин вернулся к барной стойке. По его словам, было решено не пускать мужчин в ресторан. Когда Никитин вновь вернулся из зала, то мужчины вели себя эмоционально, «матерились, угрожали, что всем будет нехорошо». Мартынов, по словам Никитина, ударил по руке другого охранника, и разгорелся конфликт, в ходе которого посетителей положили на пол. Никитин сказал, что никакой агрессии к лежащим мужчинам охранники не проявляли. По его словам, Борик выкинул свое удостоверение в сторону гардероба, Гусейнов поднял его и отдал управляющей заведения. Кстати, Алексей Борик утверждает, что не выбрасывал своего удостоверения.

12 декабря Никитина задержали люди в масках с автоматами: «Стали бить, пинать, надели наручники». Свидетель рассказал, что его закинули в «Газель» и стали избивать электрошокером, объясняя, что делают это «за неуважение к нашим органам». Затем, рассказал Алексей Никитин, его отвезли в следственный комитет и продолжили избивать.

«Поначалу старался говорить правду»,

- сказал свидетель.

По его словам, ему стали выкручивать шею, он не выдержал, и стал говорить то, что от него требовали, то есть оговаривать Гусейнова:

«Я подписал бумаги, даже не читая ее. Просто хотел выйти оттуда, выйти живым».

На следующий день Алексей Никитин обратился в БСМП, снял побои и обратился с заявлением в прокуратуру об избиении в Следкоме.

Прокурор Владимир Луценко напомнил свидетелю об ответственности за дачу ложных показаний, но Никитин настаивал на том, что сотрудники правоохранительных органов его избили. Свидетель готов подтвердить свои слова медицинскими документами, которые, подтвердил адвокат подсудимого, будут предъявлены позднее. Алексей Никитин рассказал, что у него был зафиксирован перелом отростка шейного позвонка и ему пришлось несколько недель находиться в шейном корсете. Защитник зачитал медицинское заключение, согласно которому у Никитина зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы мягких тканей.

Еще один свидетель Алексей Жуковей, который тоже работал помощником администратора в ту злополучную ночь, сказал, что до сих пор испытывает страх после допроса. Он помогал Никитину удерживать Мартынова. Каких-то новых подробностей произошедшего конфликта он не сообщил, зато рассказал о том, как его допрашивали. По его словам, его заставили оговорить Гусейнова.

Молодой человек учится в автотранспортном техникуме и живет в общежитии вдвоем с другим студентом. Рано утром 12 декабря раздался сильный стук в дверь, товарищ открыл дверь. В комнату вошли люди в масках, товарища, по словам свидетеля, закрыли одеялом вместе с лицом, чтобы он ничего не видел. Жуковей утверждает, что в машине по пути в Следком его били электрошокером.

«Мне было очень страшно»,

- несколько раз повторил свидетель.

По его словам, он был так напуган, что подписал показания, не читая их. Прокурор пытался психологически давить на свидетеля, дескать, почему же вы такой пугливый. Но, наблюдая за реакцией Жуковея, было заметно, что ему не до шуток. После просмотра видеозаписи следственного эксперимента, он спросил у прокурора, неужели он не замечает его заплаканного лица и кругов под глазами. Сразу после допроса, который длился до вечера, Жуковей уехал домой к маме, которая живет в одном из карельских районов. К врачу он не обращался, но следы на его теле случайно увидела мама. Свидетель рассказал, что дал подписку о неразглашении информации, и первое время никому не рассказывал о случившемся.

Следующее заседание намечено на 9 июня. Из зала суда слушатели выходили в подавленном состоянии после того, что они услышали о методах ведения допросов. Ведь если свидетели говорят правду, то за уголовным делом против Гусейнова должен последовать веер других уголовных дел. Уже против сотрудников правоохранительных органов.