Адвокатам Руслана Гусейнова удалось добиться проверки по фактам побоев
Стороне защиты удалось добиться проведения проверки по факту избиения охранника ресторана «Каудаль» во время допроса после его задержания. Напомним, Руслан Гусейнов находится в СИЗО по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции во время инцидента в ресторане.
Как только началась проверка на основании медицинской экспертизы, в суд через два месяца после задержания было направлено заявление о том, что Руслан оказывал сопротивление сотрудникам внутренних органов: размахивал руками, не открывал дверь, хватал за форму и даже пытался сбежать. Адвокаты убеждены, что так сотрудники полиции пытаются скрыть следы побоев. Они решение суда будут обжаловать.
Отметим, что сотрудников полиции, представителей Следкома, которые участвовали в задержании, как и понятых в суде не было, их не опрашивали. // Видео: телеканал "Ника плюс".