В России собачников обяжут проходить кинологические курсы

Россияне-собачники будут обязаны проходить кинологические курсы вместе с питомцами, а также регистрироваться в едином реестре. Это позволит уменьшить количество нападений собак на людей, об этом сообщает РИА Новости.

Для приобретения собак крупной породы введут возрастной ценз и обязательные курсы. Если человек не пройдет их и не зарегистрируется в едином реестре, то он будет лишен права приобретения собаки.

Граждане должны будут чипировать собаку при приобретении. Для уязвимых категорий граждан предусмотрят льготы по оплате чипирования. Также предложено сформировать механизм "черных списков", куда будут внесены недобросовестные заводчики собак.