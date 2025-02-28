Снег вывозят с улиц Петрозаводска

Сотрудники «Кондопожского ДРСУ» продолжают следить за чистотой на улицах Петрозаводска. В городе постоянно работают специальная техника и мобильные бригады рабочих, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, сегодня тракторы с щетками очищают межквартальные проезды на Перевалке, Зареке, а также в Железнодорожном районе. Фронтальные погрузчики чистят улицы центра и Перевалки. Они также вывозят снег с площади Гагарина.

В ряде районов города работает грейдер. Он применяется в центре карельской столицы, в Октябрьском районе, на Перевалке, площади Кирова, в направлении свалки ТБО.

Мобильные бригады приводят в порядок остановки и тротуары. Работы ведутся в разных районах города. Особое внимание также уделяется пешеходным переходам.

Петрозаводчанам напомнили, что они могут пожаловаться на некачественную уборку города в ЕДДС по телефону 051.