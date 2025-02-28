В субботу, 1 марта, в Петрозаводске запустят новый автобус. Маршрут №31 свяжет Тепличный район, Первомайский, Октябрьский районы, центр, Кукковку.

По словам главы карельской столицы, на муниципальный маршрут выйдут комфортные автобусы с видеонаблюдением, навигационным контролем. Горожане смогут отслеживать передвижение автобусов в приложениях «Умный транспорт» и «Яндекс. Карты». Стоимость поездки на новом маршруте обойдется в 50 рублей.

Также с 1 марта автобусы №28 будут доезжать до Финского проезда. Как мы рассказывали ранее, маршрут связал Древлянку, Перевалку, центр, Октябрьский и Соломенное. Автобус будет двигаться по улицам Древлянки, по Чапаева, Октябрьскому проспекту.

Напомним, осенью прошлого года в Петрозаводске собирали подписи за запуск автобуса в район Тепличный, а также установку остановочного комплекса.