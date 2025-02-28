Приложения, которые обязательно нужно установить детям на смартфоне

Когда у вашего ребенка появляется смартфон, важно не только обеспечить его интересным контентом, но и сделать так, чтобы технологии приносили пользу.

В первую очередь будет полезно установить приложения родительского контроля. Мамы и папы могут использовать их для ограничения экранного времени, отслеживания местонахождения ребенка и контроля доступа к играм и приложениям. В некоторых приложениях доступна дополнительная функция отправки сигнала SOS родителю от ребенка. Кроме того, такие приложения учат ребенка разумно использовать гаджеты через отслеживание времени, проведенного в цифровой среде.

Рекомендуется установить ребенку соцсети и мессенджеры для общения с родственниками и друзьями, где можно включить его в семейный чат с бабушкой и дедушкой. Соцсети также являются частью коммуникации детей, поэтому важно контролировать их активность на этих платформах. Чтобы быть спокойными за безопасность ребенка в соцсетях, можно также установить приложение для управления деятельностью ребенка в интернете. Они помогут анализировать поведение ребенка в соцсетях и уведомлять родителей о небезопасных публикациях.

Образовательные приложения помогают детям самостоятельно познавать мир и делают обучение интересным. В них ребенок практикует навыки логики и мышления через интерактивные задания разного уровня сложности, учится полезным навыкам через игру, изучает языки.

Наличие приложений родительского контроля не означает, что смартфон ребенка защищен от внешних угроз - фишинга, вирусов и др. Особое внимание родителей стоит уделить детским играм (особенно бесплатным), где может быть установлен модуль, перенаправляющий на вредоносные ресурсы с полноэкранных баннеров, всплывающая реклама. Атака через детей - тренд мошенничества, который, к сожалению, набирает обороты. Поэтому установка антивирусов также необходима. Они могут автоматически сканировать устройства раз в день.

Настройте семейный доступ в Apple ID или Google Аккаунте для управления покупками и подписками. Можно отключить ребенку возможность совершать покупки без пароля или настроить детский аккаунт с ограниченным доступом к контенту. Также регулярно обсуждайте правила использования смартфона, как защитить персональные данные, объясняйте, почему важно сохранять бдительность и осторожность в интернете и при использовании приложений.

Фото: МегаФон