06 мая 2025, 16:25
Общество

Охраннику «Каудаля» грозит до восьми лет тюрьмы

Признанный пострадавшим в ресторане подполковник полиции ни разу не появился в суде
Суд над охранником ресторана Каудаль
фото: Петрозаводск говорит

 

 

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении охранника из ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. На заседании, которое прошло накануне, представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение: Руслана обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. 

Эта статья уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Заседание проходит в открытом режиме. Дело рассматривает судья Ольга Ильичева. После изучения материалов уголовного дела - это пять томов, сторона обвинения начала допрос свидетелей. Всего было допрошено пять человек, все они люди в погонах: представители Росгвардии, полиции, уголовного розыска. 

После завершения допросов свидетелей стороны обвинения будут изучены видеоматериалы, приобщенные к делу, а также начнется вызов свидетелей стороны защиты. Руслан Гусейнов будет давать показания в суде после допросов всех свидетелей и потерпевшего. Отметим, что потерпевшим по данному уголовному делу является подполковник полиции Алексей Борик. Ни на одном заседании суда его еще не было. 

По словам гособвинителя, после посещения ресторана у сотрудника полиции были зафиксированы переломы средней и малой берцовых костей на левой ноге. И адвокаты, и журналисты, и обвиняемый, и все свидетели ждут появления подполковника в суде.  

Подробнее о начале рассмотрения уголовного дела в нашем видеоматериале. © «Петрозаводск говорит»

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