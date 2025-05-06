Охраннику «Каудаля» грозит до восьми лет тюрьмы

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении охранника из ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. На заседании, которое прошло накануне, представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение: Руслана обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Эта статья уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Заседание проходит в открытом режиме. Дело рассматривает судья Ольга Ильичева. После изучения материалов уголовного дела - это пять томов, сторона обвинения начала допрос свидетелей. Всего было допрошено пять человек, все они люди в погонах: представители Росгвардии, полиции, уголовного розыска.

После завершения допросов свидетелей стороны обвинения будут изучены видеоматериалы, приобщенные к делу, а также начнется вызов свидетелей стороны защиты. Руслан Гусейнов будет давать показания в суде после допросов всех свидетелей и потерпевшего. Отметим, что потерпевшим по данному уголовному делу является подполковник полиции Алексей Борик. Ни на одном заседании суда его еще не было.

По словам гособвинителя, после посещения ресторана у сотрудника полиции были зафиксированы переломы средней и малой берцовых костей на левой ноге. И адвокаты, и журналисты, и обвиняемый, и все свидетели ждут появления подполковника в суде.

Подробнее о начале рассмотрения уголовного дела в нашем видеоматериале. © «Петрозаводск говорит»