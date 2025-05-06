Свет вернули в дома жителей Петрозаводска

В 15 часов в Петрозаводске завершены восстановительные работы на Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.

Напомним, сегодня в районе 14 часов крупнейший по населению район карельской столицы остался без света. Электроэнергия пропала на Древлянке частично.

К настоящему времени электроснабжение удалось вернуть потребителям, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. © «Петрозаводск говорит»