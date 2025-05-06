06 мая 2025, 15:20
Свет вернули в дома жителей Петрозаводска
Ремонтные работы на Древлянке завершены
Фото: unsplash.com / Anthony Indraus
В 15 часов в Петрозаводске завершены восстановительные работы на Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.
Напомним, сегодня в районе 14 часов крупнейший по населению район карельской столицы остался без света. Электроэнергия пропала на Древлянке частично.
К настоящему времени электроснабжение удалось вернуть потребителям, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. © «Петрозаводск говорит»