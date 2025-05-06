Орден Мужества вручили родителям погибшего бойца из Карелии

В Карелии прошла церемония вручения государственной награды семье погибшего бойца СВО. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.

Орденом Мужества был награжден участник специальной военной операции Алексей Глазкин. Он удостоен государственной награды посмертно.

Орден был вручен родителям погибшего военнослужащего - Галине Николаевне и Геннадию Аркадьевичу. Власти района выразили соболезнования родным и близким бойца. © «Петрозаводск говорит»