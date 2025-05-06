Глава Карелии рассказал о развитии транспорта в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков в студии телеканала «Ника плюс» ответил на вопросы по одной из актуальных тем – общественный транспорт в Петрозаводске. Также руководитель региона подробно рассказал о реализации проекта «Городская электричка». Отдельно остановились на развитии столицы Карелии: может ли Петрозаводск пойти по пути Калининграда и стать витриной запада России?

- Транспортная реформа. Расскажите тезисно о предстоящих основных пунктах ее реализации. Когда ждать обновления подвижного состава в городе?

- Мы, конечно, уже обновляем подвижной состав. В прошлом году купили более трех десятков троллейбусов: взяли в лизинг и будем развивать троллейбусное сообщение. Вообще есть понимание, что более трети всех перевозок в городе, может и больше, - это все-таки троллейбусы. Будем восстанавливать старые троллейбусные линии.

Троллейбус уже пошел по Пименовскому мосту. Это место моего отрочества, юности.

Мы передали уже 22 автобуса в достаточно хорошем состоянии городу. Это был наш первый шаг, два муниципальных маршрута уже введены. Но мы понимаем, что надо покупать новые. Поэтому выделили деньги не только на электричку, но и на новые автобусы, торги объявлены. Определились с маркой автобусов, они будут достаточно вместительными. Это позволит обновить еще три муниципальных маршрута. Городу, конечно, будем помогать.

- По вопросу создания городской электрички в Петрозаводске многие «проходились» с иронией и сомнением. Писали, что это невозможно. Однако в своем отчете вы рассказали, что к реализации проекта приступите уже в мае-июне, и что железнодорожный маршрут соединит Петрозаводск со станцией Ладва с одной стороны и с Кондопогой - с другой. Значит, все возможно?

- Проект будет развиваться, он будет востребован. Жители пригородов, конечно, через три года уже будут спрашивать себя: как мы жили раньше без такого маршрута? Он не является неким противником автобусного или троллейбусного маршрута, это часть одной транспортной схемы.

Понятно, что все будет не сразу, все будет постепенно, но надо начинать, и будут появляться новые станции и будем привязывать их к автобусным маршрутам. Будем совершенствовать инфраструктуру, железные дороги и придорожное устройство. Наверное, сразу что-то будет не получаться. Где-то будут, наверное, недостатки, где-то будет критика. Но этому маршруту жить! И через три-четыре года, может быть, пять лет он станет абсолютно отработанным, комфортным маршрутом, станет неотъемлемой частью жизни петрозаводчан.

Городская электричка - важный фактор социально-экономического, инфраструктурного развития агломерации Петрозаводска. Агломерация рождается не указами, не какими-то постановлениями и не распоряжениями Главы республики. Это не Артур Олегович решает, и не Инна Сергеевна. Это жизнь так определяет.

Будем запускать проект. Может быть, будет буксовать на каких-то моментах первичных, будут какие-то вопросы. Так всегда бывает, когда ты делаешь что-то новое. Можно вообще ничего не делать. Тогда и буксовать не надо. Если машина не едет, то она и не буксует.

- Если в целом говорить о развитии Петрозаводска, может ли он пойти по пути Калининграда и стать витриной запада России, не хуже финских городов? Что нужно для этого? Как сделать Петрозаводск чистым и развитым комплексно, а не отдельными участками? Местных налогов не хватит явно, а туристы-то едут. Теперь еще и семьи военных...

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