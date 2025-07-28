Управляющая рестораном благодарна, что ее не избили в Следкоме

Текст, фото: Антонина Кябелева

28 июля 2025 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего охранники петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений подполковнику полиции Алексею Борику. В суде была допрошена Кристина Шельшакова, управляющая рестораном, на глазах у которой произошел конфликт, завершившийся для подполковника двойным переломом ноги, а для Гусейнова возбуждением уголовного дела.

Кристина Шельшакова, которая в деле выступает в качестве свидетеля, подробно рассказала не только о ночном инциденте в ресторане, но и в красках описала последующие события, связанные с тем, как ее запугивали в карельском Следкоме.

Конфликт между охраной заведения и двумя подполковниками полиции Алексеем Бориком и Максимом Мартыновым произошел в ночь с 6 на 7 декабря 2024 года. По версии гособвинения, именно действия Гусейнова при попытке утихомирить Борика привели к тому, что подполковник получил двойной перелом ноги.

Через несколько дней участвовавшие в инциденте охранники ресторана были допрошены. Причем допросили их так, что некоторым потребовалась медицинская помощь. Подробности допросов просочились в прессу и стали шоком для жителей республики. Судебный процесс над Русланом Гусейновым оказался в центре общественного внимания.

Шельшакова рассказала, что около двенадцати часов ночи в ресторан пришла компания – Борик, Мартынов и еще один их приятель. По ее словам, Мартынов был в очень сильном подпитии и с трудом передвигался. Его в ресторан не пустили, предложив подышать свежим воздухом и прийти в чувство. Товарищи Мартынова прошли в зал, а он вернулся через какое-то время, и его тоже пустили.

«Я видела, что он шел по этажу уже достаточно ровно хотя бы»,

- вспомнила свидетельница.

Около трех часов ночи охранники вывели Мартынова из ресторана. По словам управляющей, гость не сопротивлялся, надел куртку и просто стоял:

«Он был в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Было ощущение, что он даже не понимал, где он находится».

Вслед за приятелем вышел Алексей Борик и поначалу спокойно общался с охраной заведения. По словам Шельшаковой, Борик предупредил, что является сотрудником полиции и сказал, что у ресторана будут проблемы. Одновременно управляющая разговаривала с еще двумя гостями, которые не хотели оплачивать счет. По ее словам, неожиданно Мартынов перешел на мат и направился к ней и двум не оплатившим счет гражданам. Один из охранников попытался предотвратить возможный конфликт, встав между Мартыновым и двумя другими гостями. Мартынов, утверждает свидетельница, выбил протянутую руку охранника, после чего подполковника повалили на пол. Алексей Борик, продолжила свидетельница, замахнулся на Руслана Гусейнова, пытаясь ударить его кулаком в лицо. Сзади подполковника полиции обхватил другой охранник Дмитрий Гончаров: «И они дружно все падают». По наблюдениям Кристины Шельшаковой, все произошло буквально за несколько секунд.

Еще только когда конфликт начинался, она вызвала сотрудников Росгвардии. Но так получилось, что в ту ночь они не смогли оперативно приехать. Повторно она позвонила, когда подполковники лежали на полу. По словам свидетельницы, она трижды пыталась дозвониться в полицию, но безрезультатно. Борик, рассказала управляющая рестораном, не сопротивлялся, только громко ругался матом. По ее словам, буквально за минуту до приезда сотрудников Росгвардии он выбросил свое удостоверение в сторону гардероба. Гусейнов подобрал удостоверение и отнес Кристине Шельшаковой. Свидетельница утверждает, что все время находилась рядом с задержанными подполковниками и никто ударов им не наносил. Шельшакова до последнего момента была уверена, что Борик просто притворяется и никаких серьезных повреждений ноги у него нет. Сейчас у нее единственная версия, что травму Алексей Борик мог получить только во время неудачного падения на пол.

После инцидента Шельшакова с адвокатом пришла в карельский Следком и рассказала о том, что случилось в ресторане. Поначалу все было вполне дружелюбно. Женщина пообещала предоставить все видеозаписи, которые были в ресторане, и сказала, что охранники готовы по первому звонку явиться в Следком и дать показания. У Кристины Шельшаковой забрали телефон, хотя она была готова предоставить всю информацию, там хранящуюся. Как объяснила свидетельница, у нее в телефоне находились сведения, необходимые для ежедневной работы. В итоге телефон изъяли, но пароля Шельшакова не сказала.

12 декабря начались жесткие задержания сотрудников охраны. В этот день, вспомнила свидетельница, в ресторан «Каудаль» примерно в час дня ворвались мужчины с автоматами, «с криками «работает следственный комитет». На Шельшакову пытались надеть наручники, но она убедила этого не делать.

«Как только мы вышли из ресторана, они стали на меня кричать… Они меня посадили в машину. Злой оперативник сидел сзади. Я понимала, что до следственного комитета от нас ехать недалеко, но эта дорога была кошмарной. Они кричали, трясли наручниками, говорили все подряд, что они меня посадят на десять лет, что я создатель какой-то ОПГ»,

- эмоционально говорила молодая женщина. Она думала, что ее привезут в Следком, и «весь этот ад закончится».

«Было очень страшно», - заметила Шельшакова. По ее словам, мужчины, ее сопровождавшие, были в черной одежде без опознавательных знаков. Она сказала, что на ее глазах из машины вытащили Гусейнова, который уже с трудом передвигался.

«Меня завели в следственный комитет с черного входа. Я захожу, вижу этих людей с автоматами. Они начинают двигаться в мою сторону. Я в принципе в первый раз в жизни видела людей с настоящим оружием. Они мне говорят встать лицом к стене, поднять руки. Я не понимала, что, вообще, я такого сделала, как будто я человека убила. Они в этот момент сзади эти люди с автоматами, и они все на меня кричат с разных сторон очень громко: «Пароль, пароль от телефона». Я до того перепугалась, что я почему-то в ту минуту думала, сейчас смешно об этом вспоминать уже, но мне была так страшно, что мне казалось, что мне нельзя говорить этот пароль любой ценой»,

- Шельшакова говорила так искренне и эмоционально, что, кажется, вызвала сочувствие у судьи Ольги Ильичевой. Некоторые присутствующие в зале заседаний слушатели вытирали слезы.

Свидетельница сказала, что в какой-то момент от криков мужчин у нее закружилась голова. Потом в белой рубашке пришел следователь и провел Кристину Шельшакову в кабинет, предложил воду. Но то и дело в кабинет с криками врывались мужчины в камуфляже:

«Я каждый раз подпрыгивала. Я не могла ему ничего нормально рассказать, потому что я была, вообще, не в состоянии».

По словам свидетельницы, от нее пытались добиться показаний против Гусейнова. Но Шельшакова стояла на своем и говорила только то, что она сама видела. Свой пароль от телефона она предоставила другой сотруднице Следкома, которая нормально с ней разговаривала.

Кристина Шельшакова рассказала, что после допроса у нее начались панические атаки:

«Я поняла людей, которые прыгают в окна. Когда у тебя этот приступ страха случается, ты уже готов сделать все, что угодно, чтобы не чувствовать этого».

Женщина обратилась к врачу и три месяца принимала антидепрессанты и транквилизаторы.

«Мне и сейчас страшно»,

- сказала свидетельница.

Она не захотела вспоминать «весь этот ужас» во время допросов, о которой ей поведали сотрудники охраны.

«Меня никто пальцем не трогал, слава Богу, спасибо им большое»,

- заметила свидетельница.

По ее словам, она предоставила в Следком контакты свидетелей, которые стали очевидцами происшествия. «В итоге ни одному из свидетелей никто не позвонил», - заметила Шельшакова. Ими заинтересовались только после того, как их опросила адвокат, работавшая с Шельшаковой.

Во время судебного заседания был допрошен эксперт, который делал заключение по видеоматериалам из ресторана «Каудаль». Согласно его заключению, именно Борик нанес удар Гусейнову, а фактов нанесения ударов со стороны охранников Борику и Мартынову он не зафиксировал.

Следующее заседание суда намечено на 7 августа. Предполагается еще раз допросить эксперта и свидетелей со стороны защиты.

Остается только добавить, что 1 июля Руслан Гусейнов и его девушка Елена официально поженились. © «Петрозаводск говорит»