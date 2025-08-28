Врачи-травматологи опровергли в суде диагноз подполковника Борика

В Петрозаводском городском суде продолжают допрашивать свидетелей стороны защиты по уголовному делу в отношении охранника ресторана «Каудаль».«У моего сына было более 50 шрамов на теле от ударов электрошокера». Об этом сегодня в суде рассказали родители одного из задержанных охранников. Так с него выбивали показания в отношении Руслана Гусейнова.





Два месяца молодой студент почти ни с кем не разговаривал. Но мама убедила его дать правдивые показания. Алексей согласился и пришел в суд. Выяснилось, что под пытками, которые начались в первые минуты задержания еще в общежитии колледжа, в котором он учится, он дал ложные показания по инциденту 7 декабря в ресторане, где также подрабатывает охранником.

Не менее фактурными были и выступления двух врачей-травматологов из БСМП. Один из них - Сергей Малевич дежурил 7 декабря и принимал Алексея Борика после того, как его привезли на скорой в больницу. Напомним, от госпитализации подполковник полиции в ту ночь отказался. Более того, стало известно, что он даже не дал сделать обезболивающий укол.

«Я не согласен с выводами эксперта, которые вы озвучили. Это был совершенно точно не поперечный перелом, а спиральный. И механизм происхождения этих переломов совершенно разный»,

- заявил доктор.

Коллега Малевича - доктор-травматолог Валерий Косорученков был лечащим врачом Борика с 9 декабря 2024 года. Он также подтвердил тот факт, что указанный в заключении эксперта диагноз не соответствует реальности.

И тут в зале раздались комментарии: «Он сделал эту экспертизу с поперечным переломом, чтобы получить страховку...».

Чтобы было понятно, поперечный перелом случается от прямого сильного удара. И кость ломается сразу и довольно ровно. А вот спиральный, косой перелом - это, как правило, результат падения. Сторона защиты убеждена, что перелом Борика - это не результат силового приема Руслана Гусейнова, а следствие падения пьяного человека.