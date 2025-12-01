Любителя кофе поймали ночью в гипермаркете в Петрозаводске

Ночью 29 ноября на пульт Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место силовики выяснили у охранника, что один из покупателей взял с прилавка пять пачек кофе стоимостью 8500 рублей, спрятал их в рюкзак и прошел мимо кассы без оплаты.

Стражи порядка задержали 32-летнего злоумышленника. Он был передан полиции для дальнейшего разбирательства.

