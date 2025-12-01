01 декабря 2025, 14:27
Километровой гирляндой украсят главную ёлку Петрозаводска
В столице Карелии начали устанавливать праздничное дерево
Фото: паблик "Республика Карелия"
На площади Кирова в столице Карелии начали монтировать каркас ели высотой 18 метров. Об этом сообщили в паблике «Республика Карелия».
Праздничное дерево украсит световая километровая гирлянда и 250 сверкающих новогодних шаров.
Напомним, в районах города будет 16 искусственных елей, на которые потратили 2,8 млн рублей. Всего на украшение Петрозаводска к Новому году потратят почти семь миллионов рублей.
