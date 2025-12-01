Километровой гирляндой украсят главную ёлку Петрозаводска

На площади Кирова в столице Карелии начали монтировать каркас ели высотой 18 метров. Об этом сообщили в паблике «Республика Карелия».

Праздничное дерево украсит световая километровая гирлянда и 250 сверкающих новогодних шаров.

Напомним, в районах города будет 16 искусственных елей, на которые потратили 2,8 млн рублей. Всего на украшение Петрозаводска к Новому году потратят почти семь миллионов рублей.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о новых локациях новогодних елей в столице Карелии — в Губернаторском саду и в ротонде на набережной Онежского озера.