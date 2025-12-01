01 декабря 2025, 12:44
Автомобили отбирали у водителей за грубые нарушения в выходные
В Петрозаводске инспекторы ловили нетрезвых автомобилистов
Фото ГАИ
В минувшие выходные в Петрозаводске от управления транспортом были отстранены 13 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, девять человек сели за руль в состоянии опьянения. Еще четверо управляли транспортом, не имея водительских прав.
В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Им придется понести наказание в соответствии с законодательством. Транспортные средства были отправлены на специализированную стоянку.
