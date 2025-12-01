Автомобили отбирали у водителей за грубые нарушения в выходные

В минувшие выходные в Петрозаводске от управления транспортом были отстранены 13 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, девять человек сели за руль в состоянии опьянения. Еще четверо управляли транспортом, не имея водительских прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Им придется понести наказание в соответствии с законодательством. Транспортные средства были отправлены на специализированную стоянку.

