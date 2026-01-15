Стало известно, как уберечься от падения снега и сосулек с крыш

Жители Карелии регулярно сообщают в Сети и в единую диспетчерскую службу о снеге и сосульках на крышах домов и госучреждений. Как избежать несчастных случаев от падения снега и сосулек с крыш, рассказали в «Карелприроде».

Специалисты рекомендуют не приближаться к зданиям, с которых может сойти снег или упасть сосулька. Не разрешать детям находиться и играть рядом с такими местами. Не заходить за ограждения и таблички, предупреждающие об опасности.

Стоит обращать внимание на следы падения снега и льда на тротуарах, которые «говорят» о потенциальной угрозе. Услышав подозрительный шум сверху, не останавливаться, не поднимать голову и быстро прижаться к стене здания.

Если избежать травмы из-за падения сосулек или снега не удалось, то незамедлительно вызывать скорую помощь.