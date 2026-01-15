Праздничное послевкусие. Чем запомнились новогодние праздники

Текст, фото: Алина Гапеева

Праздничная лихорадка

Новый год — один из самых сказочных и долгожданных праздников в году. Его ждут, к нему готовятся и празднуют по-своему. Уже в конце ноября нам напоминают, что скоро он наступит, и советуют своевременно позаботиться о подарках для близких. Витрины магазинов зазывно сверкают разноцветными огнями и заманивают покупателей различными акциями: обманчивым снижением цен на товары и бонусами. Как тут устоять? Человек может пройти мимо почти всего, но только не мимо «халявы». Массовый ажиотаж набирает обороты и достигает своего апогея как раз к последним числам декабря. Люди сметают с прилавков бесполезные безделушки и другие товары сомнительного качества, как будто завтра апокалипсис. Остановить предновогоднюю лихорадку почти невозможно. Разве что в случае недостатка финансов у покупателей.

«За три дня до Нового года и за день до Рождества наш супермаркетет подвергся нашествию покупателей. Многие продуктовые полки заметно опустели. Например, 6 января из овощей остался один картофель. Покупатели набирали продукты для праздничного стола приблизительно на десять тысяч»,

— поделился продавец сетевого магазина в Пряже.

Значительная часть зарплаты идет на предновогодние подарки для семьи, но зачастую не все презенты оказываются одинаково желанными. Согласно исследованию «Авито», опубликованному в 2025 году, некоторые подарки россияне считают откровенно бесполезными. Антирейтинг новогодних даров возглавили безделушки и сувениры (23 процента), далее сертификат в «ненужный» магазин (19 процентов), подарки с приколами, например, чашки и футболки с фотографиями (18 процентов).

А еще, конечно, нельзя забывать про новогодние наряды для всей семьи! На это люди обычно денег совсем не жалеют, ведь хочется встретить праздник во всей красе.

В преддверии праздника домохозяйки суетятся у плиты долгими часами, как у мартеновской печи: шинкуют, жарят-парят, изобретают новые блюда… К полуночи 31 декабря измученная хозяйка накрывает стол домочадцам и гостям, как в знаменитом фильме: «Почки заячьи перченые, головы щучьи с чесноком… Икра черная, красная и… заморская икра, баклажанная».

С боем курантов безудержно льется шампанское и уничтожаются изыски гастрономии. Дальше долгожданный праздник медленно вливается во всеобщее ликование народного гуляния, которое разрешено по закону до 11 января.

Жаркая пора для спецслужб

Службы пожарных, медиков и полиции в новогодние праздники переведены на усиленный режим работы. На единый номер вызова экстренных служб 112 в Карелии в период с 1 по 11 января поступило более 13 тысяч звонков. Об этом сообщил госкомитет республики по ОЖ и БН. Отмечается, что операторы службы распределяли звонки по различным направлениям для реагирования. Какие-то вызовы направлялись пожарным, какие-то полиции, медикам, в газовую службу, в ЕДДС. Пять обращений были перенаправлены в службу «Антитеррор».

Медики подвели свои итоги первых одиннадцати дней января. Так, в Пряжинском районе за этот период было зарегистрировано 137 вызовов. К сожалению, 16 из них оказались тяжелыми, и еще два были связаны с дорожно-транспортными происшествиями.



«В среднем чуть тише, чем прошлый год, но, к сожалению, зафиксировано три трагических случая смерти. В Пряже одна женщина скончалась от переохлаждения. Двое мужчин среднего возраста умерли в результате алкогольной интоксикации»,

— отметила главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Рябова.

В новогодние праздники в вытрезвитель Петрозаводска обратились одиннадцать мужчин и четыре женщины. Все после оказания помощи отправились из вытрезвителя домой.

В период с 31 декабря по 11 января сотрудники противопожарной службы Пряжинского района были задействованы в ликвидации последствий различных происшествий. В первый день длительных каникул на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Нижние Виданы. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность в гирлянде. В этом же районе 3 января произошел серьезный инцидент в совхозе «Ведлозерский». Около часа дня там вспыхнул пожар. Пожарным, к счастью, удалось предотвратить трагедию в коровнике.

Фото: сообщество «ГКУ РК ОПС по Пряжинскому району»

В праздничные дни пожарные трижды выезжали на дорожно-транспортные происшествия и столько же раз — на возгорания. Кроме того, трижды осуществлялись выезды для проверки поступивших сигналов. Причины возникновения пожаров были разнообразны: от неисправности новогодних гирлянд до неосторожного обращения с огнем.

Помимо этого, пожарные в Пряжинском районе оказывали помощь населению, реагировали на срабатывание автоматической пожарной сигнализации и обеспечивали безопасность проведения культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что в Петрозаводске серьезный пожар вспыхнул из-за запущенного фейерверка. Из опасной зоны эвакуировали людей. Предположительно, возгорание произошло из-за запуска фейерверков с балкона, сообщила пресс-служба МЧС по Карелии.

В Госавтоинспекции тоже привели свою печальную статистику о ДТП за новогодние праздники:

«С 1 по 11 января нового года в Карелии произошло 179 дорожно-транспортных происшествий, 49 человек получили травмы разной тяжести, двое погибли».

Несколько водителей с признаками опьянения стали участниками ДТП в столице Карелии.

Остановить «оливьевный марафон»?

В октябре 2025 года в Госдуме разгорелись жаркие дебаты как раз о новогодних каникулах. По мнению депутата Владимира Плякина, зимние каникулы, при всей их кажущейся романтике, на деле превращаются просто в «оливьевый марафон».

«Зимние каникулы — это целая эпопея, — рассуждает депутат. — С одной стороны, сплошная магия: снег хрустит, морозец щиплет щеки. А с другой, на практике выходит «оливьевый марафон». Наш истинный зимний спорт — не лыжи и не коньки, а дисциплинированное, планомерное поглощение салатов. Вместо того чтобы молодеть на морозе, мы героически «спасаем» тонны еды»,— объявил Плякин. Он призвал сократить новогодние выходные, чтобы удлинить майские.



Впрочем, независимый опрос показал, что одним людям нравится длительный отдых, а другим каникулы кажутся слишком длинными.

«Я очень даже одобряю длительные зимние каникулы, вообще, если честно, то хотелось бы вплоть до Старого нового года. Есть возможность «перезагрузиться»,

— призналась Наталья Голятина из Ведлозера.

Другие жители республики согласны с депутатом, что выходных в начале января слишком много, и они предпочли бы перенести их на май.

Как можно заметить, статистика происшествий говорит сама за себя: продолжительные зимние каникулы не всегда проводятся с пользой для души и тела. В любом случае очень хочется, чтобы после встречи Нового года не осталось неприятного осадка. Чтобы не пришлось жалеть о бесполезно потраченных деньгах, о ненужной предпраздничной суете, которая здорово выматывает, и, конечно, о последствиях для фигуры, которые потом приходится исправлять. И самое главное – избежать ситуаций, которые требуют вмешательства экстренных служб, чтобы целыми и невредимыми вернуться «из Нового года» к нормальной жизни…