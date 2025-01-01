Серьезный пожар на Древлянке вспыхнул из-за запущенного фейерверка

В многоэтажном жилом доме на Древлянке в новогоднюю ночь вспыхнул пожар. Из опасной зоны эвакуировали людей. Предположительно, возгорание произошло из-за запуска фейерверков с балкона, сообщили в пресс-службе МЧС по Карелии.

Сигнал о возгорании на балконе седьмого этажа на Березовой аллее, 22, в Петрозаводске поступило спасателям в 00:14. Огонь успел перекинуться на балкон восьмого этажа.

По тревоге были подняты спасатели. Из дома спасли 14 человек, четверо из них осмотрели медики. Для ликвидации огненного ЧП привлекали 8 единиц техники и 26 человек.

В результате огнем на общей площади 20 квадратных метров повреждены: стены, вещи, перекрытия балкона, кухни и гостиной. По данным МЧС, на пожаре травмированы двое мужчин. Их госпитализировали в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. У пострадавших отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. // фото стоп-кадр/ видео VK-сообщество «Карелфорния News»