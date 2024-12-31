Петрозаводчане остались без света за несколько часов до Нового года

Сегодня в 14:20 в Петрозаводске произошло отключение элктричества в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе, из-за повреждения на сетях нет света в зданиях на улицах Боровой, Пограничной, Медвежьегорской.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочный срок их окончания специалисты назвать не готовы. // Фото: unsplash.com / Lauza Loistl