31 декабря 2024, 15:28
Петрозаводчане остались без света за несколько часов до Нового года
Электричество пропало в домах на нескольких улицах карельской столицы
Сегодня в 14:20 в Петрозаводске произошло отключение элктричества в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает ЕДДС.
Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе, из-за повреждения на сетях нет света в зданиях на улицах Боровой, Пограничной, Медвежьегорской.
Ведутся восстановительные работы. Ориентировочный срок их окончания специалисты назвать не готовы. // Фото: unsplash.com / Lauza Loistl