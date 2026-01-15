Количесто мест проведения зимних Олимпиад могут сократить

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность сокращения числа потенциальных мест проведения зимних Олимпийских игр из-за глобального потепления, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий председателя комиссии организации по определению хозяев зимних соревнований Карла Штосса, который приводит Ассошиэйтед Пресс.

Согласно исследованиям, из 93 горных локаций только 52, по прогнозам, будут иметь необходимую глубину снежного покрова и достаточно холодные температуры для проведения Игр в 2050-х годах. К 2080-м это число может сократиться до 30.

Ряд бывших олимпийских столиц может не соответствовать критериям климатической надёжности в середине XXI века: Гренобль и Шамони (Франция), Гармиш-Партенкирхен (Германия) и Сочи. К зонам повышенного климатического риска отнесены Ванкувер (Канада), Сараево (Босния и Герцеговина), Осло (Норвегия) и Палисейдс Тахо (США).

В будущем МОК может сократить число видов спорта, спортсменов и количество зрителей на соревнованиях, составить постоянный список мест проведения и ротировать их. Кроме того, могут измениться и даты проведения зимних Олимпийских игр. Это связано с Паралимпиадами, которые проводятся через две недели после турниров, когда в местах уже становится теплее.