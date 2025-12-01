В Петрозаводске покажут фильмы из Турции, Киргизии и Туркмении

В Петрозаводске покажут фильмы участников первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

В кинотеатре «Премьер» покажут пять фильмов с 3 по 7 декабря. Сеансы бесплатные, но на просмотр необходимо зарегистрироваться.

Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Карельскому зрителю представят ленты «Двое в одной жизни, не считая собаки» 12+ (Россия); «Композитор» 16+ (Туркмения); «Махтумкули Фираги» 18+ (Узбекистан); «Отцовское сердце» 18+ (Турция); «Потанцуйте с мамой!» 16+ (Киргизия).

Проект направлен на развитие международного культурного обмена и поддержку независимого кино евразийского региона. Кроме карельской столицы фильмы покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Краснодаре, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.