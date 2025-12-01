Названы даты выплаты пособий и пенсий в декабре

Отделение Социального фонда России по Карелии опубликовало график выплаты пенсий и пособий в декабре.

Так, 3 декабря будут переведены получателям: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет; ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.

5 декабря будет переведена ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет, 8 декабря - пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Пенсии будут выплачены через банки по стандартному графику - 11, 12 и 20 числа. Люди, которые получают деньги через почту, могут ждать их в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

