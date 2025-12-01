Житель Карелии начал палить на улице из ружья

В Лоухском районе перед судом предстанет 29-летний житель поселка Пяозерский. Он обвиняется в повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, инцидент случился в июле этого года. В один из дней ранним утром мужчина взял ружье, вышел на улицу и расстрелял два автомобиля, принадлежащих местной жительнице. Транспортные средства получили серьезные повреждения, ущерб был оценен в 105 тысяч рублей.

Выяснилось, что злодей имел конфликт с мужем потерпевшей. Не сумев решить вопрос с мужчиной, он решил отыграться на машинах его жены.

Дело направлено в суд. Учитывая общеопасный способ совершения преступления, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

