01 декабря 2025, 13:13
Пропавшую после пожара в таунхаусе собаку ищут в Петрозаводске
Владельцы попросили помочь неравнодушных горожан в поисках трехлетней Умы
фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»
В карельской столице ищут собаку, которая убежала при пожаре в таунхаусе в Университетском городке.
Огненное ЧП произошло 26 ноября. С тех пор хозяева не могут отыскать белоснежного питомца по кличке Ума.
Собаку уже видели на Древлянке, но забрать ее не успели. Собака молодая, короткошерстная, пугливая, к рукам не подходит.
«Если увидите Уму, и сама подойдет к рукам, придержите, если нет, не гонитесь за ней, собака может попасть от страха под машину!»
- написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Напомним, пожар в таунхаусе на общей площади 200 квадратных метров на Университетской улице тушили более 30 человек. С пожара в больницу увезли двух женщин и ребенка, после осмотра ребенка отпустили домой.