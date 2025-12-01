Пропавшую после пожара в таунхаусе собаку ищут в Петрозаводске

В карельской столице ищут собаку, которая убежала при пожаре в таунхаусе в Университетском городке.

Огненное ЧП произошло 26 ноября. С тех пор хозяева не могут отыскать белоснежного питомца по кличке Ума.

Собаку уже видели на Древлянке, но забрать ее не успели. Собака молодая, короткошерстная, пугливая, к рукам не подходит.

«Если увидите Уму, и сама подойдет к рукам, придержите, если нет, не гонитесь за ней, собака может попасть от страха под машину!»

- написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, пожар в таунхаусе на общей площади 200 квадратных метров на Университетской улице тушили более 30 человек. С пожара в больницу увезли двух женщин и ребенка, после осмотра ребенка отпустили домой.