01 декабря 2025, 13:05
В Карелии заменят систему освещения на спортивном объекте
На стадионе в Сортавале демонтируют опоры освещения, служившие более 35 лет
Фото: Сергей Крупин / VK
На конькобежном стадионе в Сортавале начались работы по модернизации системы освещения. Об этом сообщил официальный источник в администрации Сортавальского округа.
Демонтируют старые опоры, служившие более 35 лет, и установят шесть новых. На них разместят 28 светильников-прожекторов. Тренировки и соревнования можно будет проводить в вечернее время, ранее такие мероприятия проводились только днём.
