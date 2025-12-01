В Карелии заменят систему освещения на спортивном объекте

На конькобежном стадионе в Сортавале начались работы по модернизации системы освещения. Об этом сообщил официальный источник в администрации Сортавальского округа.

Демонтируют старые опоры, служившие более 35 лет, и установят шесть новых. На них разместят 28 светильников-прожекторов. Тренировки и соревнования можно будет проводить в вечернее время, ранее такие мероприятия проводились только днём.

«Петрозаводск говорит» рассказывал о старых осветительных вышках на стадионе в Петрозаводске, которые облюбовала молодёжь.