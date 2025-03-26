26 марта 2025, 17:35
Общество

Охранника из "Каудаля" отпустили под домашний арест

Расследование уголовного дела в отношении Руслана Гусейнова завершено
Руслан Гусейнов отправлен под домашний арест
Фото "Петрозаводск говорит"

 

 

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Соколова изменила меру пресечения содержание под стражей для обвиняемого Руслана Гусейнова на домашний арест до 24 мая.

Как стало известно в суде, следователи завершили расследование уголовного дела. Оно составило пять томов. Стороны защиты и обвинения уже начали ознакомление с материалами.

Отметим, что следователь по особо важным делам, который выступил с ходатайством о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Гусейнова, запретил себя снимать во время судебного заседания. В своем выступлении он также отметил, что СМИ, освещающие данный процесс, создают негативный облик сотрудника полиции, который проходит по данному делу в качестве потерпевшего.

Судья задала уточняющий вопрос: "А сотрудник полиции в ресторане был при исполнении?". Следователь уточнил: "Нет".

Напомним, что все судебные заседания по данному уголовному делу проходят в открытом режиме, и журналисты могут присутствовать в суде. Отметим, что потерпевшего на заседании не было. Он уведомил суд через следователя, что находится на больничном.

За все время, пока идет расследование и судебные заседания по уголовному делу в отношении сотрудника полиции и Руслана Гусейнова, ни представители МВД Карелии, ни представители Следкома Карелии комментарии не давали. Наша редакция подготовила официальные запросы в оба ведомства.

Все подробности в сюжете. // Видео телеканал "Ника плюс". 

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