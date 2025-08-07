Подполковник полиции Борик: «Вы будете плакать кровавыми слезами!»

В Петрозаводском городском суде 7 августа продолжили допрашивать свидетелей стороны защиты по делу охранника ресторана «Каудаль».

Свое выступление закончил эксперт, который проводил оценку и подробное описание видео, записанного в день произошедшего конфликта в ресторане «Каудаль» между сотрудниками охраны и представителями полиции.

Напомним, потерпевший по данному уголовному делу - подполковник полиции Алексей Борик. Во время допроса эксперта стало известно, что обвиняемый Руслан Гусейнов покидает место, где идет фиксация видео, несколько раз всего на 2-3 секунды.

По мнению свидетеля, за такое короткое время никто не может успеть сломать человеку ногу. Сотрудница ресторана, которая дежурила в ту ночь с 6 на 7 декабря 2024 года в гардеробе, рассказала, что вся потасовка происходила на ее глазах.

«Потерпевший, это как раз тот, кто был в клетчатой рубашке, лысый, уже пришел в ресторан в нетрезвом виде. Они с приятелем сдали одежду и прошли внутрь. Через какое-то время они вышли, и начался конфликт. Он замахнулся на Руслана, я позже уже увидела у него под правым глазом ссадину, поэтому могу сказать, что он его ударил. Он очень сильно орал нецензурными словами, через стойку пытался схватить администратора. И тогда охранники его задержали, повалили на пол. При этом он продолжал орать, что вы этот день никогда не забудете и еще поплачете кровавыми слезами! А его удостоверение прилетело как раз ко мне в гардероб. Руслан его поднял и отнес на стойку администратору. Ни одного удара он Борику не нанес. Он вообще стоял у гардероба все время, пока не приехала Росгвардия», - рассказала свидетель.

Также в суде были допрошены и другие свидетели: еще одна сотрудница ресторана, которая как раз нажимала тревожную кнопку, и один из посетителей, который снял часть конфликта на свой телефон. Его видео приобщено к делу.

На этом допросы свидетелей еще не закончились. В августе пройдет еще два заседания по данному уголовному делу.

© «Петрозаводск говорит»