Роспотребнадзор проверяет «Каудаль» на фоне суда о травме полицейского

Как нам стало известно, в ресторане «Каудаль» началась проверка Роспотребнадзора, которую инициировал карельский Следком. 28 мая специалисты ведомства 4 часа работали в заведении общественного питания. На это время ресторан не закрывали.

Редакция «Петрозаводск говорит» уточнила у администратора ресторана, что проверка будет проходить до 6 июня. После того, как она завершится, руководство получит документы и сможет прокомментировать результаты.

Проверка, инициированная Следственным комитетом Карелии, проходит в «Каудале» неслучайно. В Петрозаводске завершилось расследование громкого уголовного дела, в котором потерпевшим является подполковник полиции Алексей Борик. Дело рассматривается в Петрозаводском городском суде. Инцидент, из-за которого начались задержания и расследование, случился в ресторане «Каудаль» в декабре 2024 года. Охранника ресторана - Руслана Гусейнова обвиняют в том, что он умышленно нанес тяжкие телесные повреждения сотруднику полиции. © «Петрозаводск говорит»