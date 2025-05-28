Москвичка хотела разбогатеть, но стала жертвой мошенников

40-летняя москвичка познакомилась с женщиной в социальных сетях, которая предложила ей вложить деньги в криптовалюту. Жертва инвестировала 5,3 миллионов, но в плюс не вышла, об этом сообщают "Известия".

Женщина под руководством новой знакомой зарегистрировалась на криптобиржах. Месяц москвичка вкладывала деньги. Когда она захотела вывести средства, обнаружила: полученная криптовалюта не подлежит обмену, ее активы заменили на фальшивые.

По факту случившегося началась проверка. © «Петрозаводск говорит»