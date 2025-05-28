28 мая 2025, 16:59
Москвичка хотела разбогатеть, но стала жертвой мошенников
Женщина отдала 5,3 миллионов рублей, пытаясь заработать на псевдоинвестициях
Фото: freepik // pressfoto
40-летняя москвичка познакомилась с женщиной в социальных сетях, которая предложила ей вложить деньги в криптовалюту. Жертва инвестировала 5,3 миллионов, но в плюс не вышла, об этом сообщают "Известия".
Женщина под руководством новой знакомой зарегистрировалась на криптобиржах. Месяц москвичка вкладывала деньги. Когда она захотела вывести средства, обнаружила: полученная криптовалюта не подлежит обмену, ее активы заменили на фальшивые.
По факту случившегося началась проверка. © «Петрозаводск говорит»