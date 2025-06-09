Фельдшер рассказал, как помогал избитому подполковнику полиции Борику

9 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 2 п. д. - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В суде допросили фельдшера скорой помощи Дмитрия Абакшина. Именно он оказывал первую помощь потерпевшему сотруднику полиции Алексею Борику.

Свидетель пояснил, что подполковник полиции Борик находился на скамейке около ресторана, «корчился от боли» и ругался матом.

По словам фельдшера, Борик рассказал, что его избили охранники ресторана. От него, рассказал фельдшер, пахло алкоголем, но потерпевший при этом утверждал, что не пил.

Фельдшер поставил предварительный диагноз - перелом внутренней лодыжки. В больнице подполковник полиции от обезболивающего укола отказался и не согласился с госпитализацией.

В суде также продемонстрировали видеофайлы, на которых охрана ресторана проводит задержание других посетителей, которые к данному уголовному делу никакого отношения не имеют. На некоторых кадрах задержание проходит довольно жестко.

Следующее заседание городского суда состоится только 28 июля. © «Петрозаводск говорит»