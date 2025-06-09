Магазин на Кукковке подвергся атаке злодея

В полицию Петрозаводска поступил сигнал из сетевого магазина на Кукковке. Была совершена кража, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что 47-летний житель карельской столицы зашел в магазин, убрал в пакет 18 плиток шоколада, две упаковки шоколадной пасты и бутылку оливкового масла, после чего ушел, не заплатив за товар. Ущерб составил 7700 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»