09 июня 2025, 11:53
Магазин на Кукковке подвергся атаке злодея
Оперативники Петрозаводска раскрыли кражу в торговой точке
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В полицию Петрозаводска поступил сигнал из сетевого магазина на Кукковке. Была совершена кража, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что 47-летний житель карельской столицы зашел в магазин, убрал в пакет 18 плиток шоколада, две упаковки шоколадной пасты и бутылку оливкового масла, после чего ушел, не заплатив за товар. Ущерб составил 7700 рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»