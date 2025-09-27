27 сентября 2025, 16:26
Торговый центр собираются построить в Петрозаводске
ТЦ площадью около 5000 кв. метров построят вблизи нового жилого комплекса
фото «Петрозаводск говорит»
Новый торговый центр собираются построить в районе пересечения улицы Зайцева и Соломенского шоссе в Петрозаводске. Об этом сообщил руководитель госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорий Вертинский.
Площадь будущего ТЦ вблизи строящегося жилого комплекса составит около 5000 квадратных метров. В нем будут торговые, вспомогательные и технические помещения, а также подключены все необходимые сети. На территории торгового центра будет парковка, в том числе для инвалидов.
Ранее сало известно, что рядом со стадионом «Спартак» планируют построить ФОК и гостиницу.