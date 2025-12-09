09 декабря 2025, 15:39
Россиянам напомнили о крупных штрафах за фейерверки
Неправильный запуск фейерверков может грозить штрафами и даже уголовным делом
Фото: freepik
Адвокат Мария Ярмуш напомнила о том, что запуск фейерверков с балкона жилого дома может привести к крупным штрафам. Слова специалиста приводит RT.
Как отметила Ярмуш, людям, запускающим салюты с балкона, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Это связано с нарушениями требований пожарной безопасности.
В том случае, если в результате такого запуска возник пожар, штрафы увеличиваются до 40-50 тысяч рублей. Однако если в результате пожара пострадали люди, или было повреждено имущество, может быть возбуждено уже уголовное дело. Нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
