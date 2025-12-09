09 декабря 2025, 17:34
В селе Кончезеро газифицирована прибрежная территория
Специалисты «Газпром газораспределение Петрозаводск» ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 3,5 км в районе Мартнаволокского берега
Фото: АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»
Газопровод создал возможность подключения 74 домовладений, расположенных вдоль побережья озера Пертозеро.
В селе Кончезеро мы поэтапно создаем возможность подключиться к экономичному, удобному в использовании и экологически чистому топливу. В конце ноября ввели газораспределительную сеть для 73 домовладений, сейчас реализован следующий этап. На очереди – газификация еще более 50 домовладений,
- отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.
Одновременно со строительством сетей идет активная работа по заключению договоров на догазификацию с жителями села. На сегодня подано 114 заявок.