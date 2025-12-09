В селе Кончезеро газифицирована прибрежная территория

Газопровод создал возможность подключения 74 домовладений, расположенных вдоль побережья озера Пертозеро.

В селе Кончезеро мы поэтапно создаем возможность подключиться к экономичному, удобному в использовании и экологически чистому топливу. В конце ноября ввели газораспределительную сеть для 73 домовладений, сейчас реализован следующий этап. На очереди – газификация еще более 50 домовладений,

- отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

Одновременно со строительством сетей идет активная работа по заключению договоров на догазификацию с жителями села. На сегодня подано 114 заявок.