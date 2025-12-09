В Петрозаводске открыли мемориальную доску строителю Леониду Шустеру

В Петрозаводске открыли мемориальную доску Леониду Михайловичу Шустеру - заслуженному строителю КАССР. Памятный знак установлен на здании на улице Кирова, 5, где в качестве управляющего трестом Петрозаводскстрой Шустер проработал с 1982 по 1988 год.

Его учениками были Сергей Леонидович Катанандов, глава Карелии с 1998 по 2010 год, и Павел Викторович Чернов, премьер-министр правительства республики в 2003-2010 годах. Именно они стали инициаторами установки памятной доски в 2000-х в Сегеже и сейчас в Петрозаводске.

По словам Павла Чернова, он лично работал с художником Александром Кимом, дорабатывал чертежи мемориальной доски.

На торжественной церемонии открытия собрались друзья, коллеги и родные Леонида Михайловича. Почетную миссию открыть доску возложили на дочь известного строителя - Марину. Она призналась, что эта доска ей очень нравится, и поблагодарила за внимание и проделанную работу всех, кто в этом участвовал.

Напомним, что при Леониде Шустере в Карелии были посроены такие знаковые объекты, как ЦБК в Сегеже, психиатрическая больница в Матросах, стадион в Петрозаводске, а также Дворец детского творчества и многое другое. Его ученики вспоминают, что главное кредо команды этого строителя было: «Сдавать объекты нужно в срок!».