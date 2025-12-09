Автомобиль с людьми ушел под лед озера в российском регионе

В Курганской области под лед озера провалился автомобиль с людьми. Выжить удалось не всем, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась вечером 8 декабря на озере Щучье. 33-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и поехал с тремя пассажирами по льду озера. Машина провалилась. Пассажирам удалось выбраться из воды, а водитель ушел на дно вместе с транспортным средством.

Водолазы занимаются поисками автомобиля и погибшего мужчины. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске выход на лед водоемов запрещен.