09 декабря 2025, 16:18
Россия

Автомобиль с людьми ушел под лед озера в российском регионе

Водитель сел за руль пьяным и погиб в Курганской области
Замерзшее озеро
Фото: СУ СК по Курганской области

В Курганской области под лед озера провалился автомобиль с людьми. Выжить удалось не всем, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась вечером 8 декабря на озере Щучье. 33-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и поехал с тремя пассажирами по льду озера. Машина провалилась. Пассажирам удалось выбраться из воды, а водитель ушел на дно вместе с транспортным средством.

Водолазы занимаются поисками автомобиля и погибшего мужчины. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске выход на лед водоемов запрещен.

