Кричать на весь зал разрешили в Петрозаводске

Лучшую команду болельщиков выберут в Петрозаводске, где 31 января пройдет первый этап республиканской спартакиады трудовых коллективов — многоборье ГТО, сообщили в Центре спортивной подготовки.

«Можно прийти всем коллективом, с семьями, коллегами и друзьями — чем громче и дружнее поддержка, тем выше шанс стать лучшей командой болельщиков и получить заслуженное признание»,

— говорится в сообщении.

Командам болельщиков рекомендовали заранее приготовить плакаты и баннеры, придумать кричалки и речовки, продумать фирменные цвета, флаги, таблички и другие атрибуты.

