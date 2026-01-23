23 января 2026, 16:55
Кричать на весь зал разрешили в Петрозаводске
В столице Карелии определят лучшую команду болельщиков
Фото иллюстративное: создано freepik при помощи ИИ
Лучшую команду болельщиков выберут в Петрозаводске, где 31 января пройдет первый этап республиканской спартакиады трудовых коллективов — многоборье ГТО, сообщили в Центре спортивной подготовки.
«Можно прийти всем коллективом, с семьями, коллегами и друзьями — чем громче и дружнее поддержка, тем выше шанс стать лучшей командой болельщиков и получить заслуженное признание»,
— говорится в сообщении.
Командам болельщиков рекомендовали заранее приготовить плакаты и баннеры, придумать кричалки и речовки, продумать фирменные цвета, флаги, таблички и другие атрибуты.
