Школьник умер на уроке физкультуры в Ленобласти

Врачи пытались откачать подростка, но вернуть к жизни не смогли. 14-летний школьник скончался. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла 22 января на уроке физкультуры в школе в Выборге. Ребенку стало плохо внезапно. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственные действия продолжаются.