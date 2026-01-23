23 января 2026, 16:30
Россия

Школьник умер на уроке физкультуры в Ленобласти

К расследованию причин и обстоятельств трагедии в Выборге подключились следователи
маячок скорая
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Врачи пытались откачать подростка, но вернуть к жизни не смогли. 14-летний школьник скончался. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла 22 января на уроке физкультуры в школе в Выборге. Ребенку стало плохо внезапно. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственные действия продолжаются.

