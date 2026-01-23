Въезд на автомобилях в Петербург может стать платным

Въезд на автомобилях в центр Санкт-Петербург в перспективе может стать платным. Такую вероятность в беседе с ТАСС озвучил председатель парламента Северной столицы Александр Бельский.

Вопрос введения оплаты для проезда в центр крупных городов обсуждается на федеральном уровне, но окончательного решения еще нет. Депутат выразил личное мнение, что в случае проведения подобного эксперимента, он бы настаивал, чтобы Петербург в нем участвовал. Это могло бы улучшить логистику, снизить нагрузку на дороги и отразиться на экологической обстановке.

Спикер Заксобрания признал, что тема дискуссионная, но «для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно».