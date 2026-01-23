Жителям Карелии рассказали о пользе проветривания помещений зимой

В республиканском Роспотребнадзоре рассказали о пользе проветривания помещений в зимний период.

По информации источника, благодаря поступлению свежего воздуха в помещение снижается концентрация вирусов и бактерий, нормализуется уровень влажности, что предотвращает рост плесени.

Проветривание насыщает воздух кислородом и улучшает работу мозга. Кроме того, оно устраняет неприятные запахи и помогает регулировать температуру в комнате.

Специалисты рекомендуют проветривать помещение не реже 2-3 раз в день и обязательно перед сном, а при наличии заболевшего человека — чаще.

«Не пренебрегайте проветриванием зимой, и тогда ваш организм отблагодарит вас хорошим самочувствием и высокой работоспособностью!» — говорится в сообщении.

