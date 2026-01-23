Россияне летели в грузовом самолете вместо пассажирского

Клиентов одной из российских авиакомпаний посадили в грузовой самолет вместо пассажирского, сообщила Lenta.ru со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел 22 января. Россияне должны были вылетать из Иркутска до поселка Мама. Уточняется, что авиаперевозчик не сообщил пассажирам о смене борта.

Пассажирам пришлось разместиться вокруг груза, закрепленного в центре салона. Региональная прокуратура организовала проверку.

