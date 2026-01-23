Парламентарии поздравили семью Филипповых, воспитывающую 12 детей

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и вице-спикер парламента Ольга Шмаеник побывали в Ведлозере в гостях у семьи Филипповых, воспитывающих 12 детей.

Супруги Иван Владимирович и Людмила Владимировна рассказали гостям о своей семье. В этом году они отметят 28-ю годовщину совместной жизни — у них восемь дочерей и четыре сына.

Старшей, Дарье, уже 27 лет, и она сама стала многодетной мамой, а младшей Анастасии — всего 4 года. На прошлой неделе родители отпраздновали свадьбу старшего сына. Когда вся семья собирается вместе с детьми и внуками, их становится 19 человек.

Элиссан Шандалович спросил у родителей, предполагали ли они когда-нибудь, что у них будет такая большая семья.

Не думали, но потом решили: детей будет столько, сколько Бог даст,

— ответили Иван Владимирович и Людмила Владимировна.

У детей разные увлечения: кто-то занимается лёгкой атлетикой и лыжами, другие посещают вокальный и театральный кружки. Вместе с родителями ребята ходят в лес за грибами и ягодами, на рыбалку.

Глава семьи Иван Филиппов уже 22 года служит в пожарной части Пряжинского отряда, а Людмила Филиппова полностью посвятила себя домашнему хозяйству. В 2025 году ей указом Президента России было присвоено почётное звание «Мать-героиня».

Многодетную семью выручают меры господдержки. На безвозмездно предоставленном земельном участке они построили дом, использовав средства социального контракта, материнского капитала, а также федеральное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Ещё 1 млн рублей, полагающийся обладательницам звания «Мать-героиня» в Карелии, помог погасить кредит на автомобиль.



Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник напомнила, что одна из самых востребованных мер поддержки в республике — региональный материнский капитал:

За всё время действия этой программы более 13 тысяч семей им воспользовались. Мы постоянно совершенствуем механизм и предусматриваем новые возможности для использования регионального материнского капитала.

Она также подчеркнула, что закон о региональном маткапитале — это закон для людей, разрабатываемый с учётом реальных запросов карельских семей. Последнее нововведение — возможность направлять средства на оплату образовательных услуг, секций и кружков для детей.

Депутаты напомнили, что Иван Филиппов как сельский пожарный имеет право по региональному закону получить ещё один земельный участок.

Отвечая на вопрос парламентариев о том, в какой поддержке сегодня особенно нуждаются многодетные семьи, Филипповы назвали финансовую помощь при покупке микроавтобуса — транспорта, необходимого для больших семей.

В нашей республике семь тысяч многодетных семей. Это наша гордость, и мы стараемся окружить эти семьи максимальной заботой и вниманием. Работаем в этом плане вместе – и Законодательное Собрание Карелии, и Правительство, и Глава республики, и местное самоуправление. И конечно, родители подсказывают, что нужно и важно для семей. Сейчас у нас действуют более 15 мер поддержки многодетных семей, есть предложения на будущее, потому что появляются новые потребности,

— отметил Элиссан Шандалович.

Наша главная задача – создать условия, чтобы таких счастливых многодетных крепких семей становилось больше,

— подчеркнул спикер карельского парламента.



День многодетной семьи учреждён в Карелии Законодательным Собранием республики в 2025 году. Его отмечают 23 января — в день подписания указа Президента России, в котором дано юридическое определение понятию многодетной семьи. В 2026 году этот праздник впервые отмечается в республике.