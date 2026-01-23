Карелия борется с алкоголизацией населения всеми доступными средствами

За новогодние каникулы в БСМП обратились более 8200 пациентов, 75 процентов из них – в пьяном виде. Карелия является лидером в рейтинге регионов по количеству алкоголя, выпитого на душу населения. И эта масштабная проблема влечет за собой и другие последствия: заметно ухудшается здоровье людей и экономическая составляющая.

Ольга Руотцелайнен – заместитель министра здравоохранения Карелии объясняет, что алкоголизм влияет на весь организм, при употреблении спиртных напитков обостряются все хронические заболевания, лечение становится более длительным, а, значит, более дорогостоящим и не таким эффективным. Очень часто люди с хроническим алкоголизмом получают группу инвалидности – это еще дополнительная нагрузка на бюджет Карелии и без того дефицитный. Более 70 процентов пациентов Карелии, обратившихся за помощью в новогодние праздники, – это люди, у которых обострились хронические заболевания на фоне выпитого алкоголя.

За первые дни января в вытрезвитель Петрозаводска обратились 15 человек. Кто-то пришел самостоятельно, некоторых привезли на скорой помощи, кого-то доставила полиция. Замминистра отмечает, что вытрезвитель – это не профилактическая мера борьбы с алкоголизацией населения. Это возможность спасти человека от смерти, переохлаждения и других последствий, если он в пьяном виде остался где-то на улице.

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук убежден, что трезвость должна стать нормой жизни, и при этом добровольной, а не по приказу. Депутаты обсуждают этот вопрос, работают с обращениями граждан. Так, в Петрозаводске и в республике в целом закрылись те самые «наливайки» в жилых домах, а сейчас идет работа над проектом переформатирования маленьких магазинов, расположенных в жилом фонде, торгующих алкоголем и табаком.

Трезвость, как и спорт, должны стать нормой жизни. Зима в самом разгаре: выходим в лес, встаем на лыжи, гуляем по набережной. Будьте здоровы! А бюджет Карелии есть куда потратить.