Физкультура без спортзала: занятия идут в любую погоду

Текст и фото: Алина Гапеева

Не топать, не разговаривать, не шуметь

В поселке Матросы школа испытывает серьезные трудности с проведением уроков физической культуры. Отсутствие подходящих помещений вынуждает проводить занятия на улице практически в любую погоду. Исключение составляют лишь экстремальные условия: сильный дождь или трескучие морозы. В такие дни занятия физическим воспитанием подрастающего поколения переносятся в фойе школы.

Площадь рекреации на втором этаже довольно ограничена – примерно две классные комнаты, если их сложить вместе, так что разбежаться там негде. Впрочем, бегать здесь разрешается, но только на месте. А вот если прыгнуть, то можно запросто запутаться в шторах, которые свисают с окон. Или, что еще интереснее, прыжок может отправить вас прямиком в кабинет русского языка или музыки.

Что касается игр с мячом в помещении, то это строго запрещено. Представьте себе последствия: мяч может угодить в телевизор, висящий на стене, или попасть в светильник на низком потолке. А самое неприятное – вполне можно разбить окно. Кроме того, к школьникам есть еще очень существенное требование: все делать максимально тихо.

«Запрещалось топать и разговаривать на уроке, чтобы не мешать проводить занятия в близлежащих кабинетах. Помнится, на одном из уроков физкультуры дети сидели и делали пороллоновые шарики»,

— рассказала Ирина Савина, мама двойняшек, которые учились в Матросской школе с первого по четвертый класс.

Кстати, в Матросах нет общественного места для проведения праздников, все проходит в этом же фойе.

Всепогодная физкультура – норма жизни

Родители, учителя и представители матросской администрации несколько лет подряд борются за спортзал для школьников. Они писали письма в различные инстанции, обрывали телефоны чиновников разных уровней, дошли до Министерства образования.

«Почти ежедневно, в любую погоду – будь то мороз, пронизывающий ветер или снежная буря – я вижу, как дети катаются на лыжах. Лыжня проходит прямо по дорогам поселка, мимо почты. И что самое страшное, рядом с ней – оживленная трасса, где постоянно ездят машины. Видя такое безобразие, я позвонил на прямую линию президенту»,

— поделился Михаил Якунин, дедушка ученицы матросской школы.

Ответ ему лично пришел от администрации Пряжинского района. На бумаге власти пояснили беспокойному деду, что вопрос отсутствия в поселке Матросы спортивного зала находится на контроле региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«От 23 июля 2024 года администрацией Пряжинского района в Министерство образования и спорта Республики Карелия направлены предложения по строительству отдельно стоящего здания спортивного зала на территории МБОУ «Матросская СОШ» . Определен соответствующий земельный участок»,

— обнадеживающе звучало в ответе.

Только дело до сих пор не сдвинулось ни на миллиметр. Родители, стремясь дать своим детям лучшее образование, при первой же возможности переводили детей в школы с более комфортными условиями. А остальные, уставшие от бесконечной борьбы с чиновниками, просто махнули рукой на все.

Приспособленная школа

Стоит отметить, что и само здание уже 56 лет служит жителям поселка Матросы верой и правдой. В 1999 году в здании бывшего общежития ГПТУ-12 было решено разместить школу и сад. Сегодня здесь получают образование 105 школьников и 40 дошколят. Под крышей двухэтажки также разместились поселковая администрация, библиотека, и до недавнего времени работал медпункт.

«Двадцать шесть лет назад произошло слияние детского сада и школы, и дети стали обучаться под одной крышей в здании бывшего общежития. Было сложно… Благодаря помощи спонсоров, практически на энтузиазме, на протяжении нескольких лет мы отвоевывали метр за метром пространства. В комнатах бывшего общежития мы обустраивали класс за классом. Тогда мы были рады тому, что отпала проблема с дровами (Как в старом здании. – Авт.), с подвозом воды, появилось благоустройство», — рассказала о комфорте директор школы Светлана Ивановна Марачук.

Но все же школа остро нуждалась в спортзале. В 2017 году в поселке Матросы торжественно открыли новую многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы поддержки местных инициатив, оборудованную для футбола, баскетбола, настольного тенниса и других видов спорта. Территория находится рядом, правда, учителю и ученикам надо перейти автомобильную дорогу. При всем при этом зимой площадка остается под толстым слоем снега, а значит, недосягаемой.

Чиновникам нечем порадовать школьников

В 2026 году Матросская школа станет одной из 20 учебных организаций в Карелии, где проведут капитальный ремонт.

В планы входят обновление кабинетов и коридора, переоборудование пищеблока и гардероба, установка новой мебели и оборудования. Эти работы проводятся по национальному проекту «Молодежь и дети» и финансируются из федерального и республиканского бюджетов. Ожидается, что ремонт завершится до конца 2026 года.

Чиновники обещают создать комфортную и безопасную среду для учебы в здании, которому исполнилось больше полувека.

«Не радует меня эта новость. Деньги, и немалые, будут вложены в старое здание, не предназначенное для школы… Недальновидное решение, на мой взгляд. В поселке строятся новые дома, но родители везут детей в школы Петрозаводска. А ведь современная школа — это залог развитя поселка»,

— прокомментировала новость в сообществе «Администрация Пряжинского района» жительница поселка Матросы Ольга Мошкина.

Власти оправдываются, что средства выделены исключительно на ремонт существующего здания и перенаправить их на строительство нового объекта невозможно по действующим правилам финансирования.

«В школе важно все — и удобная мебель, и оборудование, на котором работают учителя и ученики. Мелочей нет. Обновленное оборудование повышает мотивацию к учебе»,

— уверяет в свою очередь министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина.

Вызывает удивление, что министру, возможно, неизвестно о том, что неблагоприятные погодные условия, такие как холод, дождь или сильный ветер, могут сделать проведение занятий невозможным. В таких случаях ученикам и преподавателям приходится искать альтернативу, зачастую ютясь в единственном школьном коридоре.



Согласно СанПиН 1.2.3685-21, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2, минимальная площадь спортзала для занятий физической культурой должна составлять не менее 10 м² на одного обучающегося, достигшего возраста 7 лет и старше.

"Размер спортзала должен обеспечивать каждому учащемуся достаточное пространство для полноценного выполнения упражнений и безопасного перемещения», — дает ценную информацию интернет. Таким «шиком» школьный коридор не обладает.

Несмотря на все трудности, связанные с отсутствием спортзала, урок физкультуры остается одним из самых любимых предметов у школьников. Преподаватель прикладывает максимум усилий, чтобы сделать занятия под крышей школы интересными: проводит гимнастику, танцы и ритмику.

Уже десятилетиями сложилась ситуация, когда дети лишены полноценных занятий спортом. И, судя по всему, следующему поколению тоже не стоит рассчитывать на перемены к лучшему.