5-6 декабря в Москве впервые провели форум-выставку муниципальных практик «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ». С практиками регионов ознакомились представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации, муниципального сообщества, депутаты Госдумы, федеральные эксперты, члены Правительства РФ, губернаторы.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что это событие задает новый стандарт и управленческую культуру обмена опытом. В зале были представлены управленческие решения из 89 субъектов РФ по 16 направлениям, которые отражают полномочия и задачи местного самоуправления.

Также ВАРМСУ впервые представила Доклад о состоянии и развитии местного самоуправления.

Представляемый сегодня доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти»,

– отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

На Форуме также заключено Соглашение о сотрудничестве между Ассоциациями «Совет муниципальных образований» Республики Карелия и Курской области. Со стороны Карелии Соглашение подписал Председатель АСМО РК Вадим Мурый.

Форум-выставка муниципальных практик организована Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России.