Горящая бытовка подняла на ноги пожарных в Карелии

Поздним вечером 8 декабря в поселке Лоухи произошел пожар. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По информации источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 23:54. На место выехали местные пожарные, а также их коллеги из поселка Чупа. Выяснилось, что горит вагон-бытовка. Оперативные действия специалистов помогли предотвратить распространение огня. Была повреждена только внутренняя обшивка вагончика.

В результате огненного инцидента никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

