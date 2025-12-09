09 декабря 2025, 14:39
Российскую туристку убило камнем во Вьетнаме
Россиянка погибла во время поездки на туристическом автобусе
Фото: freepik
Во Вьетнаме погибла туристка из России. Об этом сообщает издание Vietnam News.
По данным источника, трагедия произошла 8 декабря. Туристическая группа ехала на автобусе из Муйне в Далат. При обгоне грузовика из кузова последнего выпал камень, который пробил лобовое стекло автобуса и ранил двух туристов. От полученных травм скончалась 57-летняя женщина из России.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля с места произошедшего скрылся. Его ищет полиция.
