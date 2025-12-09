Российскую туристку убило камнем во Вьетнаме

Во Вьетнаме погибла туристка из России. Об этом сообщает издание Vietnam News.

По данным источника, трагедия произошла 8 декабря. Туристическая группа ехала на автобусе из Муйне в Далат. При обгоне грузовика из кузова последнего выпал камень, который пробил лобовое стекло автобуса и ранил двух туристов. От полученных травм скончалась 57-летняя женщина из России.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля с места произошедшего скрылся. Его ищет полиция.

